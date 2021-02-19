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Україна цьогоріч збудує і запустить в космос свій супутник, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Україна цьогоріч збудує і запустить супутник для моніторингу геопросторових даних. До цього часу держава має намір отримувати дані із супутників партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба Офісу президента.

Він зазначив, що це "дуже потрібно для людей".

"Прозора влада повинна бути прозорою. Якщо ви щось таке завантажуєте й робите прозоре - це повинно оновлюватися постійно. Воно має бути живе. Живе - це супутник. Так, ми поки що не маємо свого супутника, але побудуємо його й запустимо в цьому році", - пообіцяв президент.

При цьому він наголосив, що Державне космічне агентство наразі має укласти угоди, щоб отримувати дані із супутників партнерів доти, поки Україна не запустить власний.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що Україна веде переговори з компанією Ілона Маска SpaceX щодо спільного запуску супутника "Січ 2-1" в грудні 2021 року. У Державному космічному агентстві цю інформацію спростували. В агентстві вважають, що подібні заяви ставлять під загрозу завершення робіт по супутнику. При цьому там зазначили, що роблять "все можливе", аби запуск супутника "Січ 2-1" в рік 30-річчя незалежності України відбувся.

Нагадаємо, Олег Уруський також заявив про необхідність прискорення реалізації проекту з виведення власного супутника на орбіту Землі.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хоче до березня 2024 року запустити в космос українську ракету-носій. Для створення ракети хочуть залучати інвесторів.

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Новини України Володимир Зеленський
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