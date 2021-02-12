Україна веде переговори зі SpaceX. Хоче запустити супутник "Січ" її ракетою

Україна обрала американську компанію SpaceX Ілона Маска для запуску супутника дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Україна в даний час веде технічні переговори з нею.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у інтерв'ю на телеканалі "Перший діловий" .

За його словами, відповідне рішення було прийнято президентом Володимиром Зеленським.

"У нас реально є вікно запустити апарат у грудні з допомогою іноземного оператора - в даному випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з точки зору сумісності апарату з ракетою-носіїв", - сказав Уруський.

Міністр зазначив, що скоро стане відомо чи можливо поєднати український супутник з ракетоносієм SpaceX. Віце-прем'єр зазначив, що на сьогоднішній день супутник практично готовий.

"Він вимагає кінцевого аналізу та експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску", - пояснив він.