Україна веде переговори зі SpaceX. Хоче запустити супутник "Січ" її ракетою
Україна обрала американську компанію SpaceX Ілона Маска для запуску супутника дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Україна в даний час веде технічні переговори з нею.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у інтерв'ю на телеканалі "Перший діловий".
За його словами, відповідне рішення було прийнято президентом Володимиром Зеленським.
"У нас реально є вікно запустити апарат у грудні з допомогою іноземного оператора - в даному випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з точки зору сумісності апарату з ракетою-носіїв", - сказав Уруський.
Міністр зазначив, що скоро стане відомо чи можливо поєднати український супутник з ракетоносієм SpaceX. Віце-прем'єр зазначив, що на сьогоднішній день супутник практично готовий.
"Він вимагає кінцевого аналізу та експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску", - пояснив він.
Нагадаємо, Олег Уруський заявив про необхідність прискорення реалізації проекту з виведення власного супутника на орбіту Землі.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хоче до березня 2024 року запустити в космос українську ракету-носій. Для створення ракети хочуть залучати інвесторів.