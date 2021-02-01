Україна планує до кінця року вивести в космос власний супутник

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив про необхідність прискорення реалізації проекту щодо виведення власного супутника на орбіту Землі. Мова йде про супутник "Січ 2-30 (2-1)".

Про це віце-прем'єр написав на сторінці у Facebook.

Уруський наголосив, що космічний апарат дистанційного зондування "Січ 2-30 (2-1)" потрібно запустити на орбіту до кінця 2021 року. Він вважає, що це реальним "за умови максимально ефективної роботи".

"Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном", - пояснив міністр.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Уруський розповів, що президент Володимир Зеленський хоче до березня 2024 року запустити в космос українську ракету-носій. Для створення ракети хочуть залучати інвесторів.

Додамо, на початку січня Кабмін затвердив концепцію української Космічної програми на найближчі 5 років. Чим планує Україна займатися в космосі - в матеріалі РБК-Україна.