Україна цьогоріч збудує і запустить в космос свій супутник, - Зеленський

Україна цьогоріч збудує і запустить супутник для моніторингу геопросторових даних. До цього часу держава має намір отримувати дані із супутників партнерів.

Він зазначив, що це "дуже потрібно для людей".

"Прозора влада повинна бути прозорою. Якщо ви щось таке завантажуєте й робите прозоре - це повинно оновлюватися постійно. Воно має бути живе. Живе - це супутник. Так, ми поки що не маємо свого супутника, але побудуємо його й запустимо в цьому році", - пообіцяв президент.

При цьому він наголосив, що Державне космічне агентство наразі має укласти угоди, щоб отримувати дані із супутників партнерів доти, поки Україна не запустить власний.