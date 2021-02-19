Украина в этом году построит и запустит в космос свой спутник, - Зеленский

Украина в этом году построит и запустит спутник для мониторинга геопространственных данных. До этого времени государство намерено получать данные со спутников партнеров.

Он отметил, что это "очень нужно для людей".

"Прозрачная власть должна быть прозрачной. Если вы что-то такое загружаете и делаете прозрачное - это должно обновляться постоянно. Оно должно быть живое. Живое - это спутник. Да, мы пока не имеем своего спутника, но построим его и запустим в этом году", - пообещал президент.

При этом он подчеркнул, что Государственное космическое агентство сейчас должно заключить соглашения, чтобы получать данные со спутников партнеров до тех пор, пока Украина не запустит собственный.