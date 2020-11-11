Україна через COVID-19 може попросити ВООЗ направити медиків, - Ляшко

Україна може попросити Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) направити до країни медичних працівників. Це пов'язано з тим, що через COVID-19 зросло навантаження на екстрену медицину.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ВООЗ як координатор приймає заявки про те, кому потрібні медичні працівники.

"Ми зараз говоримо, що ми готові розглядати і співпрацювати з ними щодо екстреної медичної допомоги", - зазначив Ляшко.

Він уточнив, що мова йде не про допомогу хворим на COVID-19.

"Коли збільшується кількість викликів на екстрену медичну допомогу щодо COVID, то збільшується час проїзду цієї бригади, яка задіяна сьогодні на COVID, до іншої патології, де треба також невідкладна допомога", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України назвали симптоми легкого перебігу COVID-19 - одним з них є легка лихоманка.

Крім того, міністр Максим Степанов уточнив, хто може розраховувати на планову госпіталізацію після того, як в Україні її заборонили. За його словами, на стаціонарне лікування та операції можуть розраховувати вагітні, новонароджені і пацієнти з онкологією.