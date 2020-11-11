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Украина из-за COVID-19 может попросить ВОЗ направить медиков, - Ляшко

Автор: РБК-Украина

Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направить в страну медицинских работников. Это связано с тем, что из-за COVID-19 возросла нагрузка на экстренную медицину.

Об этом в интервью "Громадському радіо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ВОЗ как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники.

"Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи", - отметил Ляшко.

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Он уточнил, что речь идет не о помощи больным COVID-19.

"Когда увеличивается количество вызовов на экстренную медицинскую помощь по COVID, то увеличивается время проезда этой бригады, которая задействована сегодня на COVID, к другой патологии, где надо также неотложная помощь", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы легкого течения COVID-19 - одним из них является легкая лихорадка.

Кроме того, министр Максим Степанов уточнил, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию после того, как в Украине ее запретили. По его словам, на стационарное лечение и операции могут рассчитывать беременные, новорожденные и пациенты с онкологией.

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Новости Украины ВОЗмедикиВиктор Ляшко