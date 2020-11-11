МОЗ назвав симптоми легкого перебігу COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали симптоми легкого перебігу COVID-19. Одним з них є невисока гарячка.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, симптомом є також підвищення температури до 38 градусів, але вона контролюється. Коли при прийомі жарознижуючих препаратів, відразу знижується температура.

"Характеризується легким перебігом нежитю, кашелю, без ознак дихальної недостатньості (утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів), відстуність шлунково-кишкових проявів, змін психічного стану", - пояснив він.

Нагадаємо, у Кабміні вважають, що карантин вихідного дня дозволить Україні уникнути продовження стрімкого зростання захворюваності коронавірусом і зафіксувати її на поточному рівні. Повний локдаун завдав би непоправної шкоди економіці, раніше говорив Максим Степанов.

Найближчим часом в Україні введуть карантин вихідного дня. Пропонується вводити жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.