ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ назвав симптоми легкого перебігу COVID-19

Новость на русском → Київ, Середа 11 листопада 2020 09:38
МОЗ назвав симптоми легкого перебігу COVID-19 Фото: Максим Степанов (прес-служба)
Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали симптоми легкого перебігу COVID-19. Одним з них є невисока гарячка.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, симптомом є також підвищення температури до 38 градусів, але вона контролюється. Коли при прийомі жарознижуючих препаратів, відразу знижується температура.

"Характеризується легким перебігом нежитю, кашелю, без ознак дихальної недостатньості (утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів), відстуність шлунково-кишкових проявів, змін психічного стану", - пояснив він.

Нагадаємо, у Кабміні вважають, що карантин вихідного дня дозволить Україні уникнути продовження стрімкого зростання захворюваності коронавірусом і зафіксувати її на поточному рівні. Повний локдаун завдав би непоправної шкоди економіці, раніше говорив Максим Степанов.

Найближчим часом в Україні введуть карантин вихідного дня. Пропонується вводити жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
NEWS
Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
DAILY
До останньої краплі: як Україна і Росія "борються" за кримську воду
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна До останньої краплі: як Україна і Росія "борються" за кримську воду