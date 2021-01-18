На межі моральної кризи: ВООЗ побоюється не рівного доступу до вакцин

Всесвітня організація охорони здоров'я побоюється нерівного доступу країн до вакцин проти коронавірусу. Зараз вакцини застосовуються практично тільки в багатих державах.

Про це під час засідання виконавчого комітету ВООЗ заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреїсус.

"Світ знаходиться на грані катастрофічного моральної кризи. Ціна цього буде сплачено життями і засобами до існування в найбідніших країнах світу", - заявив директор ВООЗ.

Він зазначив, що в останні кілька тижнів до нього зверталися кілька країн з проханням забезпечити рівний доступ до вакцин за програмою COVAX.

"Понад 39 млн доз вакцини були прописані щонайменше в 49 країнах з високими доходами. І лише 25 доз були передані однією з країн з найменшими доходами", - заявив Гебреїсус.

Він закликав світову спільноту до солідарності в боротьбі з пандемією коронавірусу і забезпечити в найближчі 100 днів у всіх державах світу вакцинацію працівників охорони здоров'я та літніх людей.

Раніше Bloomberg повідомляв, що з-за нерівного доступу до вакцин проти COVID-19 у світі подальший може з'явитися більш небезпечний патоген.

Як повідомляло РБК-Україна, в світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні платна вакцинація повинна початися паралельно з державною. Перші поставки вакцини чекають у Києві до кінця лютого.