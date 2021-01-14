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Вакцини від COVID в світі не пройшли повністю третю фазу випробувань, - Степанов

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 22:26
Вакцини від COVID в світі не пройшли повністю третю фазу випробувань, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Ще жодна з вакцин від коронавірусу в світі не пройшла повністю третю фазу випробувань, яка передбачає массове дослідження дії препарату. Їх застосовують зараз в екстреному порядку.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що повноцінне завершення випробувань одного з препаратів відбудеться тільки в кінці поточного року.

"Жодна вакцина не завершила третю фазу клінічних випробувань. Найближчий термін завершення для однієї з вакцин - це кінець 2021 року. Зараз вакцини застосовуються в екстреному порядку. І це зрозуміло", - сказав Степанов.

Раніше повідомлялося, що у лютому в рамках ініціативи COVAX Україна може отримати вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Це може бути вакцина німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech.

Також Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відповів, чому країна підписала договір про постачання COVID-вакцини саме з китайською компанією Sinovac. Він заявив, що Україна веде переговори з низкою компаній.

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