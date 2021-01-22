ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина, Австралия и Замбия: какие страны еще не начали COVID-вакцинацию

Новина українською → Пятница 22 января 2021 10:49
Украина, Австралия и Замбия: какие страны еще не начали COVID-вакцинацию Фото: вакцина от короанвируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине и еще 139 странах мира не началась процедура вакцинации против коронавируса. Начали вакцинацию в 52 странах.

Об этом свидетельствуют данные Our World in Data, которая ведет статистику по коронавирусу.

Кроме Украины вакцинацию не начали также в Австралии, Замбии, Узбекистане, Уругвае, Уганде, Тунисе, Таиланде, ЮАР, Перу, Марокко, Новой Зеландии, Беларуси, Грузии, Черногории, Молдове, Египте, Армении, Азербайджане и других странах.

Лидером по вакцинации является Израиль - здесь прививку делают в среднем 38 людям на 100 человек населения. В пятерку лидеров также входят ОАЭ - 22,7, Бахрейн - 8,5, Великобритания - 8, и США - 5,3.

Отметим, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что еще ни одна из вакцин от коронавируса в мире не прошла полностью третью фазу испытаний. Использования вакцин разрешено в экстренных случаях.

При этом некоторые страны начали вакцинацию препаратами, эффективность которых пока не подтверждена международными регуляторами. Как например, российская вакцина "Спутник V".

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о риске неравного доступа стран к вакцинам против коронавируса. Сейчас вакцины применяются практически только в богатых государствах.

Также РБК-Украина писало, что в Евросоюзе разрабатывают механизм для передачи лишних COVID-вакцин более бедным странам.

Отметим, в Украине вакцинацию от коронавируса планируют начать в феврале. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество вакцина от коронавируса Коронавирус
NEWS
Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер
DAILY
Между Китаем и ЕС: с кем и чем торговала Украина в разгар пандемии
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Между Китаем и ЕС: с кем и чем торговала Украина в разгар пандемии