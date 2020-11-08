RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вчені спрогнозували захворюваність на COVID-19 в Україні до середини листопада

Автор: РБК-Україна

Добова захворюваність на COVID-19 в Україні до середини листопада наблизиться до показника 11 тисяч нових випадків. Темпи поширення епідемії за останній тиждень збільшилися.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Національної академії наук України.

Згідно з прогнозом українських вчених, добове число нових випадків коронавірусу інфекцій на 13 листопада може становити від 9 079 до 13 968 при середньому значенні 10 949. Рівень летальності перебуватиме в районі 190 випадків на добу.

Популярні новини

Фото: прогноз щодо захворюваності

Також повідомляється, що прогнози не враховують впливу зміни кількості тестів, кількості підозр і рішень щодо змін карантину. Розрахунки проводилися, виходячи з постійного коефіцієнта летальності протягом прогнозного періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у чотирьох областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Найбільш завантажені лікарні у Полтавській (91,5%), Рівненській (78,9%), Одеській (70,6%) та Сумській (70,5%) областях. При цьому зайняті 55,7% ліжок.

За минулу добу в Україні підтвердили 9 397 випадків зараження коронавірусом. Цього тижня цей показник вже перевищував позначку 10 000.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України прогнозCOVID-19Коронавірус