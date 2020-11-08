В Україні підтвердили понад 9 тисяч нових випадків коронавіруса

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За минулу добу в Україні підтвердили 9397 випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових випадків захворювання виявили у Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За добу зробили 49 720 тестувань. Зокрема, 41 466 тестувань методом ПЛР та 8 254 - методом ІФА.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Харківській області (+1 074), Києві (+943), Запорізькій області (+688), Київської області (+546) та Житомирській області (+543).

Всього в Україні заразилися коронавірусом 460 331 людина. Одужали 206 866 осіб (+2 637). Смертельних випадків - 8450 (+138).

Зазначимо, ситуація з коронавірусом погіршується. Українська влада поки говорить, що локдаун в країні вводить не будуть. Однак, у разі зростання нових заражень, можливе посилення карантину.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну розділили на дві зони: "червону" і "помаранчеву".

Крім того, Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду посилити карантин в Україні.