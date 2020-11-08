У чотирьох областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

У чотирьох областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні зайняті вже 60,5% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (91,5%), Рівненській (78,9%), Одеській (70,6%) та Сумській (70,5%) областях. У Києві зайняті 55,7% ліжок.

При цьому в Херсонській, Тернопільській, Миколаївській та Кіровоградській областях заповненість лікарняних ліжок становить менше ніж 50%. У Херсонській області зайнято лише 25,3% ліжок.

Всього в Україні введено вже 45 038 лікарняних ліжок.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності COVID-19. У середньому в Україні цей показник становить 306,8 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 623,6. У Києві показник становить 341,2.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 9397 нових випадків зараження коронавірусом.

Крім того, в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну розділили на дві зони: "червону" і "помаранчеву".