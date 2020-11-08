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Вчені спрогнозували захворюваність на COVID-19 в Україні до середини листопада

Новость на русском → Київ, Неділя 08 листопада 2020 18:20
Вчені спрогнозували захворюваність на COVID-19 в Україні до середини листопада Фото: в Україні зросте захворюваність COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Добова захворюваність на COVID-19 в Україні до середини листопада наблизиться до показника 11 тисяч нових випадків. Темпи поширення епідемії за останній тиждень збільшилися.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Національної академії наук України.

Згідно з прогнозом українських вчених, добове число нових випадків коронавірусу інфекцій на 13 листопада може становити від 9 079 до 13 968 при середньому значенні 10 949. Рівень летальності перебуватиме в районі 190 випадків на добу.

Вчені спрогнозували захворюваність на COVID-19 в Україні до середини листопада

Фото: прогноз щодо захворюваності

Також повідомляється, що прогнози не враховують впливу зміни кількості тестів, кількості підозр і рішень щодо змін карантину. Розрахунки проводилися, виходячи з постійного коефіцієнта летальності протягом прогнозного періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у чотирьох областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Найбільш завантажені лікарні у Полтавській (91,5%), Рівненській (78,9%), Одеській (70,6%) та Сумській (70,5%) областях. При цьому зайняті 55,7% ліжок.

За минулу добу в Україні підтвердили 9 397 випадків зараження коронавірусом. Цього тижня цей показник вже перевищував позначку 10 000.

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