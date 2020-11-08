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Ученые спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в Украине к середине ноября

Новина українською → Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 18:20
Ученые спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в Украине к середине ноября Фото: в Украине вырастет заболеваемость COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине к середине ноября приблизится к показателю 11 тысяч новых случаев. Темпы распространения эпидемии за последнюю неделю увеличились.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Национальной академии наук Украины.

Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.

Ученые спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в Украине к середине ноября

Фото: прогноз по заболеваемости

Также сообщается, что прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестов, количества подозрений и решений по изменениям карантина. Расчеты проводились, исходя из постоянного коэффициента летальности в течение прогностического периода.

Напомним, ранее сообщалось, что в четырех областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Самые загруженные больницы в Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областях. При этом в заняты 55,7% кроватей.

За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев заражения коронавирусом. На этой неделе этот показатель уже превышал отметку 10 000.

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