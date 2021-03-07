Вбивство поліцейської у Києві: з'явилися перші подробиці

Попередньою причиною вбивства 37-річної поліцейської в Києві став раптовий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook .

Так, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві. Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з Департаментів Нацполіції України. Експерти виявили на тілі жінки численні колото-різані поранення та інші травми.

"За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичних щодо причин смерті жінки.

Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.