Ціна вакцини BioNTech і Pfizer буде нижчою за ринкову

Ціна вакцини від COVID-19, яку розробляють фармацевтичні компанії BioNTech і Pfizer, буде нижчою за ринкову. Також ціни будуть диференціювати між країнами і регіонами.

Про це заявив стратегічний керівник BioNTech Райан Річардсон, передає Reuters.

"Ми намагалися дотримуватися збалансованого підходу, який визнає, що інновації потребують капіталу та інвестицій. Але ми плануємо встановлювати ціни на нашу вакцину значно нижче типових ринкових ставок з урахуванням ситуації, в якій ми знаходимося, і з метою забезпечити широкий доступ", - зазначив Річардсон.

Він також розраховує, що ціни в різних регіонах і країнах теж будуть відрізнятися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ця вакцина надійде в продаж найближчим часом. Вона ще не отримала дозвіл регулюючих органів, крім того, доступність широкому колу осіб буде обмежена спеціальними умовами зберігання.

Вчора стало відомо, що незважаючи на позитивні новини про вакцину BioNTech і Pfizer, Угорщина почала переговори з Росією про вакцину від коронавірусу, що не пройшла необхідних клінічних досліджень.