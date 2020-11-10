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Цена вакцины BioNTech и Pfizer будет ниже рыночной

Автор: РБК-Украина

Цена вакцины от COVID-19, которую разрабатывают фармацевтические компании BioNTech и Pfizer, будет ниже рыночной. Также цены будут дифференцировать между странами и регионами.

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Об этом заявил стратегический руководитель BioNTech Райан Ричардсон, передает Reuters.

"Мы пытались придерживаться сбалансированного подхода, который признает, что инновации требуют капитала и инвестиций. Но мы планируем устанавливать цены на нашу вакцину значительно ниже типичных рыночных ставок с учетом ситуации, в которой мы находимся, и с целью обеспечить широкий доступ", - отметил Ричардсон.

Он также рассчитывает, что цены в разных регионах и странах тоже будут отличаться.

Напомним, ранее сообщалось, что эта вакцина не поступит в продажу в ближайшее время. Она еще не получила разрешение регулирующих органов, кроме того, доступность широкому кругу лиц будет ограничена специальными условиями хранения.

Вчера стало известно, что несмотря на позитивные новости о вакцине BioNTech и Pfizer, Венгрия начала переговоры с Россией о вакцине от коронавируса, которая не прошла необходимых клинических исследований.

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