Ціна на газ: тарифи в Україні можуть зафіксувати на рік

В Україні може з'явитися фіксована ціна на газ для населення, що діятиме протягом року. Відповідні тарифи підготують "Нафтогаз" та інші постачальники.

Про це в ефірі "1+1" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд розробить річний газовий продукт, щоб захистити споживачів від непередбачуваних ростов.

"Державна компанія "Нафтогаз" та інші постачальники газу розрахують ціну своїх річних продуктів і запропонують українцям фіксовану ціну", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що минулого року десятки тисяч абонентів підписали річні контракти з "Нафтогазом" за ціною 4,70 гривень за кубічний метр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, скільки буде діяти ціна на газ за 6,99 гривень та при якій умові дану ціну скасують.

Також стало відомо, що уряд прийме постанову щодо тарифів 15 або 18 січня, а затвердять нові тарифи вже 19 січня. Міжнародний валютний фонд вже висловив занепокоєння тим, що Україна має намір в ручному режимі знизити ціни на газ, хоча у меморандумі взяла зобов'язання щодо ринкового формування тарифів.