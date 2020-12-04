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ТРЦ, ресторани і кіно. Що можуть закрити при новому жорсткому карантині

Новость на русском → Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 18:28
ТРЦ, ресторани і кіно. Що можуть закрити при новому жорсткому карантині Фото: ресторани можуть закрити на жорсткий карантин (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів готує заходи щодо введення більш жорсткого карантину в Україні. Обмеження розробляються з урахуванням думки місцевої влади.

Про це йшлося на нараді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з мерами українських міст, передає урядовий портал.

За словами Шмигаля, уряд готує перелік можливих обмежень з урахуванням відповідей і пропозицій, які в опитуванні надали мери і голови ОДА.

"Зокрема, керівники міст і ОДА єдині в думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що обмеження для нового жорсткого карантину в Україні оголосять 9 грудня. При цьому поки немає дати і термінів посилення обмежень.

При цьому українців запевняють, що в разі посилення карантину громадський транспорт буде працювати. За словами прем'єра, транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.

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