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ТРЦ, рестораны и кино. Что могут закрыть при новом жестком карантине

Новина українською → Киев, Пятница 04 декабря 2020 18:28
ТРЦ, рестораны и кино. Что могут закрыть при новом жестком карантине Фото: рестораны могут закрыть на жесткий карантин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров готовит меры по введению более жесткого карантина в Украине. Ограничения разрабатываются с учетом мнения местных властей.

Об этом шла речь на совещании премьер-министра Дениса Шмыгаля с мэрами украинских городов, передает правительственный портал.

По словам Шмыгаля, правительство готовит перечень возможных ограничений с учетом ответов и предложений, которые в опросе предоставили мэры и главы ОГА.

"В частности, руководители городов и ОГА едины во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что ограничения для нового жесткого карантина в Украине обнародуют 9 декабря. При этом пока нет даты и сроков усиления ограничений.

При этом украинцев заверяют, что в случае усиления карантина общественный транспорт будет работать. По словам премьера, транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса.

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