RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Транспорт, магазини та АЗС: що працюватиме при карантині вихідного дня

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів запровадив в Україні так званий карантин вихідного дня, який почне працювати вже з наступних вихідних. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, яким закладам буде дозволено працювати під час карантину вихідного дня.

Популярні новини

Про це йшлося на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання уряду.

За словами міністра, під час дії нових карантинних обмежень продовжать працювати:

  • магазини, які торгують продуктами харчування;
  • магазини, де 60% площі призначені для продажу продуктів, пального, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів;
  • установи з надання фінансових послуг, послуг інкасації та перевезення цінностей;
  • оператори поштового зв'язку;
  • АЗС та СТО.

Громадський транспорт під час карантину вихідного дня буде працювати без обмежень. Крім того, залишається дозволеною робота закладів харчування, але виключно з торгівлею на виніс. Готелі також продовжать працювати, але тільки в режимі надання послуг розміщення.

Нагадаємо, напередодні в МОЗ розповіли, що буде заборонено під час дії карантину вихідного дня. Цей режим діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Крім того, в Міністерстві інфраструктури пояснили, як працюватиме громадський транспорт під час карантину вихідного дня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України карантин