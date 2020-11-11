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Транспорт, магазины и АЗС: что будет работать при карантине выходного дня

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров ввел в Украине так называемый карантин выходного дня, который начнет работать уже со следующих выходных. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким заведениям будет разрешено работать во время карантина выходного дня.

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Об этом говорилось на брифинге по результатам сегодняшнего заседания правительства.

По словам министра, во время действия новых карантинных ограничений продолжат работать:

  • магазины, торгующие продуктами питания;
  • магазины, где 60% площади предназначены для продажи продуктов, топлива, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов;
  • учреждения по предоставлению финансовых услуг, услуг инкассации и перевозки ценностей;
  • операторы почтовой связи;
  • АЗС и СТО

Общественный транспорт при карантине выходного дня будет работать без ограничений. Кроме того, остается разрешенной работа заведений питания, но исключительно с торговлей на вынос. Отели также продолжат работать, но только в режиме предоставления услуг размещения.

Напомним, накануне в Минздраве рассказали, что будет запрещено во время действия карантина выходного дня. Этот режим будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Кроме того, в Министерстве инфраструктуры объяснили, как будет работать общественный транспорт во время карантина выходного дня.

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