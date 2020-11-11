Транспорт, магазины и АЗС: что будет работать при карантине выходного дня

Кабинет министров ввел в Украине так называемый карантин выходного дня, который начнет работать уже со следующих выходных. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким заведениям будет разрешено работать во время карантина выходного дня.

Об этом говорилось на брифинге по результатам сегодняшнего заседания правительства.

По словам министра, во время действия новых карантинных ограничений продолжат работать:

магазины, торгующие продуктами питания;

магазины, где 60% площади предназначены для продажи продуктов, топлива, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов;

учреждения по предоставлению финансовых услуг, услуг инкассации и перевозки ценностей;

операторы почтовой связи;

АЗС и СТО

Общественный транспорт при карантине выходного дня будет работать без ограничений. Кроме того, остается разрешенной работа заведений питания, но исключительно с торговлей на вынос. Отели также продолжат работать, но только в режиме предоставления услуг размещения.

Напомним, накануне в Минздраве рассказали, что будет запрещено во время действия карантина выходного дня. Этот режим будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Кроме того, в Министерстве инфраструктуры объяснили, как будет работать общественный транспорт во время карантина выходного дня.