Тотальні затори, ДТП і рух транспорту поза графіком: ситуація на дорогах Києва

Четвертий день в Києві йде сильний сніг. Через це у місті утворився транспортний колапс.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер комунального підприємства "Київпастранс" Олег Грищак.
За його словами, снігопад вніс сильні корективи в роботу наземного комунального громадського транспорту.
"Попередні два дні було введено оперативний стан № 4 (рух всіх маршрутів поза графіком). Сьогодні затримки викликані тільки ДТП. Що безпосередньо стосується трамваїв, часто сьогодні, і в попередні дні, застряють автомобілі в габаритах проїзду трамваїв, на Подолі переважно, де вулиці вузькі", - розповів він.
З першого дня снігопаду служби КП "Київпастранс" працюють для очищення трамвайних колій і зупинок на балансі підприємства, додав він.
Станом на 14:45 у Києві утворились значні затори. Зокрема, ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, Наддніпрянському шосе, Повітрофлотському проспекті, а також на Подолі.
Затори утворились і на проспекті Степана Бандери, вулиці Олени Теліги, вулиці Велика Житомирська, бульварі Лесі Українки, на Південному, Дарницькому мостах, а також мосту імені Патона. На лівому березі ускладнено рух транспорту на вулиці Гната Хоткевича.
Зазначимо, в Києві йдуть снігопади вже четвертий день. Синоптики прогнозують, що вони закінчаться у суботу ввечері.
Нагадаємо, попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що весна в Україні у цьому році буде пізньою.
Крім того, антициклон принесе в Україну сильне похолодання та нічні морози до 27 градусів.