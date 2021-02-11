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Тотальные пробки, ДТП и движение транспорта вне графика: ситуация на дорогах Киева

Автор: Анастасия Рокитна

Четвертый день в Киеве идет сильный снег. Из-за этого в городе образовался транспортный коллапс.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер коммунального предприятия "Киевпастранс" Олег Грищак.

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По его словам, снегопад внес сильные коррективы в работу наземного муниципального общественного транспорта.

"Предыдущие два дня было введено оперативное положение № 4 (движение всех маршрутов вне графика). Сегодня задержки вызваны только ДТП. Что непосредственно касается трамваев, часто сегодня, и в предыдущие дни, застревают автомобили в габаритах проезда трамваев, на Подоле преимущественно, где улицы узкие", - рассказал он.

С первого дня снегопада службы КП "Киевпасстранс" работают для очистки трамвайных путей и остановок на балансе предприятия, добавил он.

Пробки в Киеве

По состоянию на 14:45 в Киеве образовались значительные пробки. В частности, затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, Надднепрянском шоссе, Воздухофлотском проспекте, а также на Подоле.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

Пробки образовались и на проспекте Степана Бандеры, улице Елены Телиги, улице Большая Житомирская, бульваре Леси Украинки, на Южном, Дарницком мостах, а также мосту имени Патона. На левом берегу затруднено движение транспорта на улице Гната Хоткевича.

Отметим, в Киеве идут снегопады уже четвертый день. Синоптики прогнозируют, что они закончатся в субботу вечером.

Напомним, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней.

Кроме того, антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов.

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