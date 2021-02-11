ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сильні морози утримаються в Україні щонайменше тиждень, після чого можлива відлига

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 13:35
Сильні морози утримаються в Україні щонайменше тиждень, після чого можлива відлига Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Антициклон принесе в Україну сильне похолодання та нічні морози до 27 градусів. Після 20 лютого не виключається відлига та потепління до нуля градусів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила Голеня, найсильніші морози очікуються 15-18 лютого, коли нічна температура впаде до 18-24 градусів, на півночі до 26-27 градусів морозу.

"До 20 лютого ми не очікуємо підвищення температури до значень відлиги", - сказала вона, і додала прогнозні дані уточнюються кожного дня.

За її словами, попередні розрахунки не виключають потепління до нуля градусів близько 20 лютого. Водночас найбільш точний прогноз можливий лише за дві-три доби до конкретної дати, максимум - за п'ять діб.

"Сподіваємося, що після 20 лютого чи пошириться атлантичне повітря, чи з Середземного моря, і тому буде послаблення морозів", - додала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.

Нагадаємо, начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомив, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

Відзначимо, наприкінці січня в Укргідрометцентрі не виключали повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство прогноз морозы Погода
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень