Температурні гойдалки. На зміну нічним морозам прийде потепління до +14: де і коли

Прогноз на 22 лютого

На заході України у понеділок очікується до +9 вдень і до -7 вночі. На півдні країни завтра також до +9 вдень і до -3 вночі. У центральних областях вдень до +6 і вночі -3, на сході вдень до +4, вночі до -2. На півночі України завтра до +5 вдень і до -3 вночі. У Києві 22 лютого повітря прогріється до +5 вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -2.

Прогноз на 23 лютого

23 лютого в Україні трохи похолодає. Зокрема, на сході країни очікуються нічні морози до -15, вдень температура опуститься до -10. На півночі країни вночі мороз - до -14, вдень - до -11. У центральних областях температура вдень опуститься до -7 вдень і до -9 вночі. На півдні до +7 вдень і до -5 вночі. На заході країни у вівторок до +12 вдень і до -10 вночі.

У Києві 23 лютого вдень температура прогріється до +2, вночі опуститься до-4.

Прогноз на 24 лютого

У середу, 24 лютого, нічні морози на сході посиляться, місцями температура опуститься до -19, вдень очікується до -9. На півночі країни вночі мороз - до -17, вдень - до -6. У центральних областях до -13 вночі і до -4 вдень. На півдні вночі до -11, вдень до +2. У західних областях вночі температура опуститься максимум до -1, вдень суттєво потеплішає. Зокрема, в Ужгороді у середу очікується до +14.

У Києві 24 лютого вночі до -7, вдень повітря прогріється до +2.

Прогноз на 25 лютого

У четвер, 25 лютого, на сході вночі очікується до -10, вдень до -4. На півночі України вночі очікується -6, вдень повітря прогріється до +4. На півдні країни вночі очікується до -6, вдень потеплішає до +7. У центральних областях до -7 вночі і до +6 днем. У західних областях до -3 вночі, вдень температура підвищиться до +13 (Ужгород, Чернівці).

У Києві 25 лютого вдень очікується до +6, вночі від -1 до +1.

Прогноз на 26 лютого

У п'ятницю, 26 лютого, на сході очікується до -6, вдень потеплішає +3. На півночі країни вночі до -3, вдень до +4. На півдні країни вночі очікується до -4, вдень до +10 (Миколаїв). У центральних областях у п'ятницю вночі до -3, вдень до +6. На заході країни вночі очікується до -3, вдень повітря місцями прогріється до +13 (Ужгород, Чернівці).

У Києві в п'ятницю вдень температура прогріється до +6, вночі опуститься до -1.