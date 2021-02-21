Температурные качели. На смену ночным морозам придет потепление до +14: где и когда

Прогноз на 22 февраля

На западе Украины в понедельник ожидается до +9 днем и до -7 ночью. На юге страны завтра также до +9 днем и до -3 ночью. В центральных областях днем до +6 и ночью -3, на востоке днем до +4, ночью до -2. На севере Украины завтра до +5 днем и до -3 ночью. В Киеве 22 февраля воздух прогреется до +5 днем, а ночью столбики термометров опустятся до -2.

Прогноз на 23 февраля

23 февраля в Украине немного похолодает. В частности, на востоке страны ожидаются ночные морозы до -15, днем температура опустится до -10. На севере страны ночью также мороз - до -14, днем - до -11. В центральных областях температура днем опустится до -7 днем и до -9 ночью. На юге до +7 днем и до -5 ночью. На западе страны во вторник до +12 днем и до -10 ночью.

В Киеве 23 фераля днем температура прогреется до +2, ночью опустится до -4.

Прогноз на 24 февраля

В среду, 24 февраля, ночные морозы на востоке усилятся, местами температура опустится до -19, днем ожидается до -9. На севере страны ночью также мороз - до -17, днем - до -6. В центральных областях до -13 ночью и до -4 днем. На юге ночью до -11, днем до +2. В западных областях ночью температура опустится максимум до -1, днем же существенно потеплеет. В частности, в Ужгороде в среду ожидается до +14.

В Киеве 24 февраля ночью до -7, днем воздух прогреется до +2.

Прогноз на 25 февраля

В четверг, 25 февраля, на востоке ночью ожидается до -10, днем до -4. На севере Украины ночью ожидается -6, днем воздух прогреется до +4. На юге страны ночью ожидается до -6, днем потеплеет до +7. В центральных областях до -7 ночью и до +6 днем. В западных областях до -3 ночью, днем температура повысится до +13 (Ужгород, Черновцы).

В Киеве 25 февраля днем ожидается до +6, ночью от -1 до +1.

Прогноз на 26 февраля

В пятницу, 26 февраля, на востоке ожидается до -6, днем потеплеет +3. На севере страны ночью до -3, днем до +4. На юге страны ночью ожидается до -4, днем до +10 (Николаев). В центральных областях в пятницу ночью до -3, днем до +6. На западе страны ночью ожидается до -3, днем воздух местами прогреется до +13 (Ужгород, Черновцы).

В Киеве в пятницу днем температура прогреется до +6, ночью опустится до -1.