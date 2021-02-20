Погода в Україні зміниться вже завтра: прогноз

Так, завтра на заході України очікується до +8 градусів тепла вдень і без опадів, вночі температура може місцями опуститися до -8. У південних областях завтра до +5 вдень і до -5 вночі. У центрі країни в неділю очікується до +4 вдень, вночі ж температура може опуститися до -7. На сході від +2 вдень до -9 вночі, місцями можливий сніг. На півночі України також вдень плюсова температура - до +4, вночі температура опуститься до -8, місцями сніг.

У Києві завтра без опадів, вдень до +3. Вночі невеликий мороз до -2 і можливий сніг.