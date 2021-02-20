Погода в Україні зміниться вже завтра: прогноз
Погода в Україні завтра, 21 лютого, покращитися. Очікується сонячна погода, практично без опадів і до +8 вдень.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Так, завтра на заході України очікується до +8 градусів тепла вдень і без опадів, вночі температура може місцями опуститися до -8. У південних областях завтра до +5 вдень і до -5 вночі. У центрі країни в неділю очікується до +4 вдень, вночі ж температура може опуститися до -7. На сході від +2 вдень до -9 вночі, місцями можливий сніг. На півночі України також вдень плюсова температура - до +4, вночі температура опуститься до -8, місцями сніг.
У Києві завтра без опадів, вдень до +3. Вночі невеликий мороз до -2 і можливий сніг.
Як писало РБК-Україна, в Україну йде потепління. Зокрема, в деяких областях стовпчики термометрів почали підніматися вгору ще вчора, 19 лютого.
Сьогодні, 20 лютого, температура вночі місцями може опуститися до -12 -19 градусів, а вдень очікується від -4 до +5 градусів.
Також повідомлялося, що з 22 лютого в Україні різко потеплішає, а вже 24-25 лютого очікується ще одна хвиля сильного похолодання, до -20 градусів.