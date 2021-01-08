Супермаркети на локдауні можуть продавати будь-які товари, але є умова

Під час локдауна в Україні з 8 по 24 січня включно супермаркети можуть продавати будь-які товари. Але для цього мають дотримуватися певні умови.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, додаткові обмеження не стосуються продуктових магазинів, які можуть приймати відвідувачів з урахуванням чинних санітарних заходів. Що стосується роботи супермаркетів, то є деякі умови.

"Всі (товари, - ред.) дозволяється продавати. За умови, що 60% торгових площ зайнято продуктами харчування, лікарськими засобами, медичними виробами, засобами гігієни, зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням або засобами захисту рослин", - зазначив Рубан.

У той же час, що стосується роботи магазинів, які спеціалізуються на інших групах товарів, дозволяється їх продаж лише з адресною доставкою замовлень, без прийому відвідувачів. Це стосується, наприклад, і великих господарчих гіпермаркетів, які під час весняного локдауна намагалися обійти заборону на роботу за рахунок торгівлі, серед іншого, продуктами харчування.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало про те, що магазини не продають частину товарів через локдаун. Як з'ясувалося, деякі популярні супермаркети заклеїли стрічкою усі товари, які нібито не потрапили до списку дозволених. Покупці не можуть придбати серветки, пральні порошки та інші подібні товари, хоча продаж побутової хімії дозволено.

Нагадаємо, у період карантину по всій Україні запроваджуються суттєві обмеження в сфері торгівлі.