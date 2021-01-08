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Січневий локдаун: які магазини працюють і що можна купити

Новость на русском → Україна, П'ятниця 08 січня 2021 13:24
Січневий локдаун: які магазини працюють і що можна купити Фото: після новорічних свят в Україні почався локдаун (Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Зимовий локдаун в Україні буде діяти з 8 по 24 січня включно. На цей період по всій країні вводяться істотні обмеження, зокрема, в сфері торгівлі. Детальніше про те, які магазини працюють і що можна купити - в матеріалі РБК-Україна.

Що дозволено продавати на локдауні: список

Згідно з рішенням уряду, на період локдауну дозволена торгівля лише певними товарів. Так, до дозволених відносяться:

  • продукти харчування,
  • ліки і вироби медичного призначення,
  • засоби гігієни,
  • побутова хімія,
  • засоби зв'язку,
  • друковані ЗМІ,
  • ветеринарні препарати,
  • корми, насіння, засоби захисту рослин.

Торгувати іншими групами товарів можна тільки із здійсненням адресної доставки замовлень.

Які магазини можуть працювати

З 8 по 24 січня дозволена робота на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі товарами, зазначеними в списку вище.

Що ще працює під час локдауна

Під час локдауну продовжить працювати транспорт, банки, пошта, АЗС, аптеки і дитячі садки. Крім того, продовжать працювати салони краси та готелі, але з обмеженнями.

Чи працюють ТРЦ?

ТРЦ під час локдауна не працюють, однак, якщо на його території є банк, аптека, поштове відділення або супермаркет - допуск в них дозволено.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, в Києві працює і гіпермаркет "Епіцентр": до покупки доступні товари з дозволеного списку, ряди з будматеріалами закриті стрічками, їх можна купити тільки онлайн.

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