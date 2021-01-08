Січневий локдаун: які магазини працюють і що можна купити
Зимовий локдаун в Україні буде діяти з 8 по 24 січня включно. На цей період по всій країні вводяться істотні обмеження, зокрема, в сфері торгівлі. Детальніше про те, які магазини працюють і що можна купити - в матеріалі РБК-Україна.
Що дозволено продавати на локдауні: список
Згідно з рішенням уряду, на період локдауну дозволена торгівля лише певними товарів. Так, до дозволених відносяться:
- продукти харчування,
- ліки і вироби медичного призначення,
- засоби гігієни,
- побутова хімія,
- засоби зв'язку,
- друковані ЗМІ,
- ветеринарні препарати,
- корми, насіння, засоби захисту рослин.
Торгувати іншими групами товарів можна тільки із здійсненням адресної доставки замовлень.
Які магазини можуть працювати
З 8 по 24 січня дозволена робота на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі товарами, зазначеними в списку вище.
Що ще працює під час локдауна
Під час локдауну продовжить працювати транспорт, банки, пошта, АЗС, аптеки і дитячі садки. Крім того, продовжать працювати салони краси та готелі, але з обмеженнями.
Чи працюють ТРЦ?
ТРЦ під час локдауна не працюють, однак, якщо на його території є банк, аптека, поштове відділення або супермаркет - допуск в них дозволено.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, в Києві працює і гіпермаркет "Епіцентр": до покупки доступні товари з дозволеного списку, ряди з будматеріалами закриті стрічками, їх можна купити тільки онлайн.