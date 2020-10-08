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Суд призначив нового основного присяжного у справі Шеремета

Автор: Дмитро Левицький

Шевченківський районний суд Києва визначив нового основного присяжного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета замість усунутого Юрія Михайленка. Новим основним присяжним став Юрій Федоренко.

Про це було оголошено під час сьогоднішнього судового засідання у справі.

Нового присяжного було визначено автоматично.

"Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних визначено основних присяжних у складі Юрія Федоренка, Григорія Фірсова, Наталії Глоби", - заявила головуюча суддя.

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Нагадаємо, сьогодні суд вирішив усунути від подальшого розгляду справи Шеремета одного з основних присяжних, а саме Юрія Михайленка. Причини цього рішення у суді не пояснили.

Як писало РБК-Україна, склад присяжних у справі Шеремета було визначено на початку вересня. Тоді визначили трьох основних присяжних та двох запасних.

Детальніше про те, як відбирали присяжних у справі Шеремета, ви можете прочитати в репортажі РБК-Україна.

На першому засіданні суду присяжних у справі Шеремета було оголошено обвинувальний акт щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких підозрюють у скоєнні злочину.

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