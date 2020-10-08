Суд назначил нового основного присяжного по делу Шеремета

Шевченковский районный суд Киева определил нового основного присяжного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вместо отстраненного Юрия Михайленко. Новым основным присяжным стал Юрий Федоренко.

Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания по делу.

Новый присяжный был определен автоматически.

"В соответствии с протоколом автоматического определения присяжных определено основных присяжных в составе Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Натальи Глобы", - заявила председательствующая судья.

Напомним, сегодня суд решил отстранить от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.

Как писало РБК-Украина, состав присяжных по делу Шеремета был определен в начале сентября. Тогда определили трех основных присяжных и двух запасных.

Подробнее о том, как отбирали присяжных по делу Шеремета, вы можете прочитать в репортаже РБК-Украина.

На первом заседании суда присяжных по делу Шеремета был объявлен обвинительный акт в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в совершении преступления.