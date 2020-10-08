Справа Шеремета: суд усунув одного з присяжних

Шевченківський районний суд Києва увалив рішення про усунення одного з присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мова йде про присяжного Юрія Михайленка.

Про це було оголошено під час сьогоднішнього судового засідання.

"Суд ухвалив усунути присяжного Михайленка від подальшого розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь...", - сказала головуюча суддя.

Нагадаємо, склад присяжних у справі Шеремета був визначений на початку вересня. Михайленко увійшов у трійку основних присяжних у справі.

На першому засіданні суду присяжних було оголошено обвинувальний акт у справі Шеремета. Слідство висунуло свою версію того, як саме Дугарь, Кузьменко та Антонеко могли вчинити злочин.

Пізніше голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів нову версію у справі про вбивство журналіста Шеремета.