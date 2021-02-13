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Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі

Автор: Роман Тверденко

На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" в суботу, 13 лютого. Українські військові стріляли у відповідь.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

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Бойовики обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів біля Старогнатовки і Водяного на Приазов'ї.

На ці обстріли військові реагували вогнем у відповідь. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.

Також українська сторона повідомила про порушення перемир'я представникам СММ ОБСЄ.

Вранці повідомлялося, що в п'ятницю, 12 лютого, збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Мінські домовленості практично неможливо виконати в тій редакції, в якій їх підписали. Проте українська сторона зробить все для їх реалізації.

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