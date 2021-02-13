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Стреляли из гранатометов: боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе

Автор: Роман Тверденко

На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины" в субботу, 13 февраля. Украинские военные стреляли в ответ.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

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Боевики обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов возле Старогнатовки и Водяного на Приазовье.

На эти обстрелы военные реагировали огнем в ответ. Потерь среди личного состава ВСУ нет.

Также украинская сторона сообщила о нарушении перемирия представителям СММ ОБСЕ.

Утром сообщалось, что в пятницу, 12 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Однако украинская сторона сделает все для их реализации.

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