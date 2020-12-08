Стрілянина на кордоні з РФ: Україна ініціювала нову зустріч, Москва ігнорує

Державна прикордонна служба України ініціювала чергову зустріч з російською стороною через перестрілку на кордоні України і РФ. Однак Росія відмовилася від зустрічі, заявивши про одностороннє розслідування інциденту.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, українські прикордонники запропонували провести зустріч на лінії державного кордону за участю заступників прикордонних представників.

"Ми все ж сподівалися, що російська сторона надасть якусь об'єктивну інформацію. Проте у відповідь ми отримали, що вони фактично відмовилися від запропонованої зустрічі, причому вказували на одностороннє розслідування зі свого боку і на цей час нам не відомо, коли така зустріч взагалі може статися", - розповів Демченко.

У ДПСУ припускають, що ненадання Росією фактів і настоювання виключно на її власної інформації, свідчать про наявність певних маніпуляціях з російської сторони і певні провокаційні дії.

Демченко розповів, що 4 грудня українські прикордонники отримали лист від прикордонників Росії про стрілянину на кордоні, в результаті якої загинула одна людина. Після цього у ДПСУ провели перевірку і не змогли встановити факти, які б підтвердили отриману від росіян інформацію.

"Ми залучали до цієї перевірки та працівників інших правоохоронних органів. У той же день була проведена інша представницька зустріч, яку, власне, ініціювала російська сторона. Під час цієї зустрічі росіяни не надали жодної інформації, яку вони надали в листі", - заявив він.

Демченко додав, що російські прикордонники не могли надати інформацію про загиблого в результаті перестрілки, ні про зброю, який використовував порушник.

Нагадаємо, 4 грудня на ділянці прикордонного контролю ФСБ по Білгородській і Воронезькій областях сталася перестрілка, в результаті якої наче загинула людина.

Раніше прес-секретар Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна заявляв, що українська сторона не фіксувала перестрілку на кордоні з Росією.

Більш того, на зустрічі з представниками РФ не змогли підтвердити факти того, що намагалися порушити кордон з боку України.