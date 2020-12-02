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Стратегія вакцинації від COVID буде готова на наступному тижні, - Степанов

Автор: Роман Тверденко

Моз завершує розробку стратегії вакцинації від коронавірусу. Вона повинна бути готова вже на початку наступного тижня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що робота по підготовці до вакцинації триває вже кілька місяців і є розуміння того, як забезпечити доставку вакцини в Україну та забезпечити належні умови її зберігання.

"У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання по зберіганню вакцини при -70 градусів. Але вже зараз є розуміння цього. Ми зараз допрацьовуємо фінальний документ. В кінці цього - початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію вакцинації з урахуванням наших можливостей, того, де ми будемо вакцинувати, де будуть ці центри, в які терміни і які категорії громадян будуть вакцинуватися в першу чергу, в другу і так далі", - сказав Степанов.

Сьогодні Кабінет міністрів звільнив від податків імпортні вакцини від коронавірусу.

Також Великобританія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавіруса на 95%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хочуть безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів. У той же час, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення ставати менше - 35%, а 57% не будуть вакцинуватися за гроші.

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