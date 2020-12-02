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Імпортні вакцини проти коронавірусу звільнили від податків

Новость на русском → Київ, Середа 02 грудня 2020 14:05
Імпортні вакцини проти коронавірусу звільнили від податків Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вакцини звільнені від ввізного мита та ПДВ

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови 20 березня 2020 р. № 224, якою затверджений перелік лікарських засобів та медичних виробів, які звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Перелік доповнений новими позиціями

Рішення ухвалене на засіданні уряду 2 грудня.

Постановою до переліку включені Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

Крім того, від податків звільнюються такі лікарські засоби: Levofloxacin; Cefoperazone and beta -lactamase inhibitor; Cefotaxime; Cefotaxime, combinations; Cefepime; Immunoglobulin; Ceftriaxone, combinations; Cefditoren.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці листопада 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хочуть безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів. Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення ставати менше - 35%, а 57% не будуть вакцинуватися за гроші.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 62% - не задоволені.

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