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Всі країни ЄС отримають однаковий доступ до вакцини Pfizer/BioNTech

Автор: Игорь Литвиненко

Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech на ринку Європейського союзу. При цьому доступ до вакцини буде одночасним і на однакових умовах у всіх членів ЄС.

Про це на брифінгу заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Вакцина Pfizer і BioNTech є першою схваленої в Європейському союзі.

"Сьогодні ми додаємо важливу главу в історію успіху в Європі, зробивши доступною першу вакцину від COVID-19 для європейців. Вона буде доступна для всіх країн ЄС одночасно і на однакових умовах", - сказала фон дер Ляйен.

Нагадаємо, використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech сьогодні схвалив Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз погодив вартість вакцини від COVID-19 Comirnaty компаній Pfizer і BioNTech. Одна доза вакцини коштуватиме 15,5 євро.

Також повідомлялося, що згідно з остаточними результатами дослідження, вакцина Pfizer і BioNTech показала свою ефективність в 95% випадків.

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