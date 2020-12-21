ЄС схвалив вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від коронавірусу Comirnaty, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech. Ця вакцина стала першою, яку рекомендували застосовувати в ЄС .

Про це йдеться на сайті EMA.

Вакцину від коронавірусу Comirnaty визнали безпечною та ефективною, а також такою, що відповідає необхідним стандартам якості .

"Однак наша робота на цьому не зупиняється. Ми будемо продовжувати збирати та аналізувати дані про безпеку та ефективність цієї вакцини для захисту людей, які щеплюватимуться в ЄС", - зазначили в EMA.

Нагадаємо, напередодні ЄС узгодив вартість вакцини від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech . Одна доза вакцини Comirnaty буде коштувати 15,5 євро.

Як писало РБК-Україна, вакцина від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech показала свою ефективність у 95% випадків.