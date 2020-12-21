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ЄС схвалив вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 21 грудня 2020 16:17
ЄС схвалив вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від коронавірусу Comirnaty, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech. Ця вакцина стала першою, яку рекомендували застосовувати в ЄС.

Про це йдеться на сайті EMA.

Вакцину від коронавірусу Comirnaty визнали безпечною та ефективною, а також такою, що відповідає необхідним стандартам якості.

"Однак наша робота на цьому не зупиняється. Ми будемо продовжувати збирати та аналізувати дані про безпеку та ефективність цієї вакцини для захисту людей, які щеплюватимуться в ЄС", - зазначили в EMA.

Нагадаємо, напередодні ЄС узгодив вартість вакцини від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech. Одна доза вакцини Comirnaty буде коштувати 15,5 євро.

Як писало РБК-Україна, вакцина від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech показала свою ефективність у 95% випадків.

Додамо, першою у світі вакцину від коронавірусу Pfizer та BioNTech схвалила Британія. Вакцинація британського населення почалася 8 грудня.

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