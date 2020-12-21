Все страны ЕС получат одинаковый доступ к вакцине Pfizer/BioNTech

Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на рынке Европейского союза. При этом доступ к вакцине будет одновременным и на одинаковых условиях у всех членов ЕС.

Об этом на брифинге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вакцина Pfizer и BioNTech является первой одобренной в Европейском союзе.

"Сегодня мы добавляем важную главу в историю успеха в Европе, сделав доступной первую вакцину от COVID-19 для европейцев. Она будет доступна для всех стран ЕС одновременно и на одинаковых условиях", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech сегодня одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз согласовал стоимость вакцины от COVID-19 Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech. Одна доза вакцины будет стоить 15,5 евро.

Также сообщалось, что согласно окончательным результатам исследования, вакцина Pfizer и BioNTech показала свою эффективность в 95% случаев.