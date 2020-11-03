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Степанов про другу хвилю коронавірусу: легко пройти неможливо

Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що другу хвилю коронавірусу легко пройти неможливо. За його словами, ситуація перетворюється зі складної на катастрофічну.

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Про це він сказав у ході свого виступу у Верховній раді.

"Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Нам необхідно приготуватися до неминучого - легко пройти другу хвилю неможливо. Тому наші зусилля спрямовані на те, аби пережити ці випробування з мінімальними витратами", - заявив міністр.

Так, в Україні зафіксовано черговий антирекорд по коронавірусу. Степанов висловив думку, що він поширюється в ураганному режимі.

За минулу добу заразилися ще 8899 осіб. Однак видужало і рекордне число людей - 5100.

Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує важку зиму виходячи з динаміки поширення коронавірусу в Європі.

При 20 тисячах хворих COVID-19 в добу в Україні введуть повний локдаун. При такому числі нових захворювань заповняться усі лікарняні ліжка.

Прогноз погоди
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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус