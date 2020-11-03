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Степанов о второй волне коронавируса: легко пройти невозможно

Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторую волну коронавируса легко пройти невозможно. По его словам, ситуация превращается из сложной в катастрофическую.

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Об этом он сказал в ходе своего выступления в Верховной раде.

"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Нам необходимо приготовиться к неизбежному - легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами", - заявил министр.

Так, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу. Степанов высказал мнение, что он распространяется в ураганном режиме.

За минувшие сутки заразились еще 8899 человек. Однако выздоровело и рекордное число людей - 5100.

Как писало РБК-Украина, главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует тяжелую зиму исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.

При 20 тысячах больных COVID-19 в сутки в Украине введут полный локдаун. При таком числе новых заболеваний заполнятся все больничные койки.

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