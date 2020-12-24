ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов оцінив, коли вакцини від COVID-19 стануть більш доступними

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 14:56
Степанов оцінив, коли вакцини від COVID-19 стануть більш доступними Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов очікує, що вакцини від коронавірусу стануть більш доступними у другому кварталі 2021 року. Зараз виробництво вакцин обмежена.

Про це міністр заявив в інтерв'ю українським журналістам.

За його словами, зараз у світі існує ажіотаж щодо вакцин проти COVID-19.

"Кількість компаній, які завершують третю стадію (випробувань - ред.), будуть додаватися протягом першого кварталу до компаній виробників вакцин. Очікуємо, що до 2021 року на початку другого кварталу доступність вакцин дуже сильно зросте", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні в МОЗ представили план вакцинації населення проти коронавірусу. Він проходитиме у п'ять етапів протягом 2021-2022 років та охопить не менше 50% населення.

Також РБК-Україна писало, що Степанов сподівається на укладення контрактів про постачання вакцин проти COVID з компаніями-виробниками до кінця 2020 року.

Крім цього повідомлялося, що Україна планує отримати ще 8 млн доз вакцин від коронавірусу за програмою COVAX. Таким чином за даною програмою Україні сподівається отримати 16 млн доз вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Максим Степанов вакцина от коронавируса Коронавірус
NEWS
Вихідні на карантині: що і як буде працювати
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Вихідні на карантині: що і як буде працювати
DAILY
Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19