Степанов оцінив, коли вакцини від COVID-19 стануть більш доступними

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов очікує, що вакцини від коронавірусу стануть більш доступними у другому кварталі 2021 року. Зараз виробництво вакцин обмежена.

Про це міністр заявив в інтерв'ю українським журналістам.

За його словами, зараз у світі існує ажіотаж щодо вакцин проти COVID-19.

"Кількість компаній, які завершують третю стадію (випробувань - ред.), будуть додаватися протягом першого кварталу до компаній виробників вакцин. Очікуємо, що до 2021 року на початку другого кварталу доступність вакцин дуже сильно зросте", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні в МОЗ представили план вакцинації населення проти коронавірусу. Він проходитиме у п'ять етапів протягом 2021-2022 років та охопить не менше 50% населення.

Також РБК-Україна писало, що Степанов сподівається на укладення контрактів про постачання вакцин проти COVID з компаніями-виробниками до кінця 2020 року.

Крім цього повідомлялося, що Україна планує отримати ще 8 млн доз вакцин від коронавірусу за програмою COVAX. Таким чином за даною програмою Україні сподівається отримати 16 млн доз вакцин.