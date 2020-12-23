ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна може отримати ще 8 млн доз вакцини від коронавірусу через COVAX, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 18:05
Україна може отримати ще 8 млн доз вакцини від коронавірусу через COVAX, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Україна сподівається отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX. Ця ситуація буде залежати від вартості вакцин.

Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо НВ".

Він зазначив, що початкові 8 мільйонів доз по COVAX є обов'язковою опцією і будуть поставлені в країну.

"Ми продовжуємо з ВООЗ переговори для того, щоб збільшити цю кількість доз. Все буде залежати від загальної вартості вакцин, які потрапляють в портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні цього механізму дадуть 16 млн доз — ми проговорюємо, але поки гарантій немає. 8 млн — це стовідсоткова гарантія, 16 — це потенційна можливість", — сказав він.

Раніше в середу оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України затвердив план вакцинації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами ВООЗ і ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу COVAX у березні. Верховній раді рекомендують прийняти постанову про Національний план вакцинації населення від коронавірусу.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла у список країн, які першими отримують вакцину від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцина от коронавируса
NEWS
"Політичне замовлення": МЗС назвав нікчемними російське обвинувачення Марківа
РБК-Українаінформаційне агентство "Політичне замовлення": МЗС назвав нікчемними російське обвинувачення Марківа
DAILY
Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію