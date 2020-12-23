Україна може отримати ще 8 млн доз вакцини від коронавірусу через COVAX, - Ляшко

Україна сподівається отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX. Ця ситуація буде залежати від вартості вакцин.

Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо НВ".

Він зазначив, що початкові 8 мільйонів доз по COVAX є обов'язковою опцією і будуть поставлені в країну.

"Ми продовжуємо з ВООЗ переговори для того, щоб збільшити цю кількість доз. Все буде залежати від загальної вартості вакцин, які потрапляють в портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні цього механізму дадуть 16 млн доз — ми проговорюємо, але поки гарантій немає. 8 млн — це стовідсоткова гарантія, 16 — це потенційна можливість", — сказав він.

Раніше в середу оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України затвердив план вакцинації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами ВООЗ і ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу COVAX у березні. Верховній раді рекомендують прийняти постанову про Національний план вакцинації населення від коронавірусу.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла у список країн, які першими отримують вакцину від COVID-19.