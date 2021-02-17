Степанов назвав умови скасування карантину. До них прив'язали показники грипу та ГРВІ
Адаптивний карантин в Україні будуть скасовувати або переглядати, якщо будуть виконані умови "зеленої зони" в половині регіонів. При цьому до умов прив'язали рівень захворюваності на грип та ГРВІ.
Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, зелений рівень в новому адаптивному карантин - це той, до якого Україна має прагнути, щоб почати переглядати або скасовувати карантинні обмеження.
Такий рівень може бути досягнутий при наступних умовах:
- рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів України не буде перевищувати 50% епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР і визначення антигену менше 5%.
Він також пояснив, чому обрали ці два показника.
"Тому що у нас є певна кількість людей, які не звертаються за тестуванням, за медичною допомогою, а просто фіксують, що у них респіраторне захворювання і беруть лікарняний. Тому ми повинні враховувати всі без виключення такого плану такі показники. Тому для зеленого рівня ми взяли ситуацію з ГРВІ та COVID", - додав Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна перейде на "жовту зону" карантину, а також стало відомо, які обмеження скасують.
Адаптивний карантин набуде чинності наступного тижня.