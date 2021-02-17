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Степанов назвав умови скасування карантину. До них прив'язали показники грипу та ГРВІ

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 13:53
Степанов назвав умови скасування карантину. До них прив'язали показники грипу та ГРВІ Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Адаптивний карантин в Україні будуть скасовувати або переглядати, якщо будуть виконані умови "зеленої зони" в половині регіонів. При цьому до умов прив'язали рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зелений рівень в новому адаптивному карантин - це той, до якого Україна має прагнути, щоб почати переглядати або скасовувати карантинні обмеження.

Такий рівень може бути досягнутий при наступних умовах:

  • рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів України не буде перевищувати 50% епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР і визначення антигену менше 5%.

Він також пояснив, чому обрали ці два показника.

"Тому що у нас є певна кількість людей, які не звертаються за тестуванням, за медичною допомогою, а просто фіксують, що у них респіраторне захворювання і беруть лікарняний. Тому ми повинні враховувати всі без виключення такого плану такі показники. Тому для зеленого рівня ми взяли ситуацію з ГРВІ та COVID", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна перейде на "жовту зону" карантину, а також стало відомо, які обмеження скасують.

Адаптивний карантин набуде чинності наступного тижня.

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