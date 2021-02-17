Степанов назвал условия отмены карантина. К ним привязали показатели гриппа и ОРВИ
Адаптивный карантин в Украине будут отменять или пересматривать, если будут выполнены условия "зеленой зоны" в половине регионов. При этом к условиям привязали уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, зеленый уровень в новом адаптивном карантине - это тот, к которому Украина должна стремиться, чтобы начать пересматривать или отменять карантинные ограничения.
Такой уровень может быть достигнут при следующих условиях:
- уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и определения антигена менее 5%.
Он также объяснил, почему выбрали эти два показателя.
"Потому что у нас есть определенное количество людей, которые не обращаются за тестированием, за медицинской помощью, а просто фиксируют, что у них респираторное заболевание и берут больничный. Поэтому мы должны учитывать все без исключения такого плана такие показатели. Поэтому для зеленого уровня мы взяли ситуацию с ОРВИ и COVID", - добавил Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина перейдет в "желтую зону" карантина, а также стало известно, какие ограничения отменят.
Адаптивный карантин вступит в силу на следующей неделе.