Степанов назвал условия отмены карантина. К ним привязали показатели гриппа и ОРВИ

Адаптивный карантин в Украине будут отменять или пересматривать, если будут выполнены условия "зеленой зоны" в половине регионов. При этом к условиям привязали уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По его словам, зеленый уровень в новом адаптивном карантине - это тот, к которому Украина должна стремиться, чтобы начать пересматривать или отменять карантинные ограничения.

Такой уровень может быть достигнут при следующих условиях:

уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и определения антигена менее 5%.

Он также объяснил, почему выбрали эти два показателя.

"Потому что у нас есть определенное количество людей, которые не обращаются за тестированием, за медицинской помощью, а просто фиксируют, что у них респираторное заболевание и берут больничный. Поэтому мы должны учитывать все без исключения такого плана такие показатели. Поэтому для зеленого уровня мы взяли ситуацию с ОРВИ и COVID", - добавил Степанов.