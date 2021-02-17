Адаптивний карантин повертається. Шмигаль зробив заяву

Про це він заявив на засіданні уряду .

"Україна повернеться до моделі адаптивного карантину. В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації", - заявив він.

За його словами, буде чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів сьогодні планує прийняти постанову про введення адаптивного карантину в Україні. Нові карантинні зони почнуть діяти з 22 лютого.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів вирішили, як будуть вводити "червону зону" карантину після повернення до адаптивного формату.

Раніше повідомлялося, що "червона зона" буде вводитися, якщо зростання числа госпіталізованих за сім днів збільшиться на понад 50% або буде понад 65% заповнених лікарняних ліжок з підведеним киснем. Крім того, такі обмеження будуть вводитися в разі швидкого росту навантаження на медичну систему із загрозою колапсу.